Donald Trump wygłosił ostre słowa pod adresem Władimira Putina podczas spotkania z amerykańskimi generałami w bazie Quantico w Wirginii. Zwracając się bezpośrednio do rosyjskiego przywódcy, określił go jako „papierowego tygrysa”, podkreślając, że wynik konfliktu na Ukrainie pokazuje słabość rosyjskiej strategii.

– Nie wyglądasz dobrze. Cztery lata prowadzisz wojnę, która powinna zająć tydzień. Jesteś papierowym tygrysem? – powiedział amerykański prezydent publicznie obśmiewając rosyjskiego dyktatora.

Podczas wystąpienia Trump zaznaczył, że gdyby to on był przy władzy wcześniej, wojna na Ukrainie mogłaby nawet nie wybuchnąć. Skrytykował też skalę strat — mówiąc, że liczba poległych „jest absolutnie niewiarygodna”.

W jego opinii oba narody ponoszą ciężkie straty, ale to Rosjanie powinni szczególnie odczuwać, że nie osiągają wielkich wyników. Podkreślił, że gdyby konflikt zakończył się szybko, wielu tragedii można by uniknąć. Trump podkreślił również, że udział sojuszników NATO w finansowaniu obrony jest kluczowy. Zwrócił także uwagę, że wiele państw zwiększa budżety wojskowe i – jak to ma w zwyczaju – podkreślił, że muszą one ponosić więcej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo.

