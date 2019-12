Robert Dowhan to jeden z najbogatszych senatorów PO. Podobnie jak inni parlamentarzyści, na początku nowej kadencji złożył oświadczenie majątkowe. Co zaskakujące, w jego treści zwrócił się bezpośrednio do znanego aktora Tomasza Karolaka.

Dowhan dysponuje wielkim majątkiem wartym kilka milionów złotych. Składają się a niego m.in. papiery wartościowe, luksusowe zegarki, samochody i działki. Jednak w najnowszym oświadczeniu majątkowym, nie to najbardziej przykuwa uwagę.

W rubryce dotyczącej zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł i udzielonych pożyczek senator Dowhan napisał o długu jaki od 9 lat ma u niego aktor Tomasz Karolak. „Wstyd Panie aktorze Karolak.” – napisał w oświadczeniu.

Dotyczy to sprawy sprzed około 9 lat temu, gdy do Zielonej Góry przyjechał Tomasz Karolak wraz z ekipą serialu „39 i pół”. Głównym motywem odcinka miały być wyścigi żużlowe i w związku z tym zwrócili się do Dowhana o pomoc. „Pomyślałem, że to będzie doskonała promocja miasta i żużla. Co tylko mogłem pozałatwiałem za darmo.” – zapewnia senator.

Dowhan: „Prosił, to pomogłem”

Wtedy też Tomasz Karolak spotkał się osobiście z Dowhanem. „Prosił, to pomogłem. I stałem się gwarantem spłaty jego leasingu na kwotę około 110 tys. zł.” – wspomina senator. Wkrótce jednak bank zaczął przysyłać informacje, że raty nie są spłacane. „Zadzwoniłem do Tomka, ale powiedział, że to pomyłka, i że wszystkim się zajmie.” – mówi Dowhan.

Sytuacja jednak nie znalazła rozwiązania. W końcu komornik zajął konta firm senatora oraz ściągnął 260 tys. zł, bo właśnie taką kwotę z odsetkami miał być winny bankowi aktor. Dowhan zwrócił się do banku, dzięki czemu udało się umorzyć odsetki. Senator stracił jednak 110 tys. zł.

Pozostała kwestia zwrotu tej sumy senatorowi. „Tomasz Karolak na mocy sądowej ugody zobowiązał się spłacić mi to w miesięcznych ratach po 10 tys. zł, ale do dziś dostałem jedynie ponad 3 tys. zł.” – mówi Dowhan. „To nie jest mój dług, ale teatru. Do końca tego sezonu wszystko zostanie panu Dowhanowi spłacone.” – mówi natomiast Tomasz Karolak i dodaje, że księgowa oszukiwała teatr, czym zajmie się prokuratura.

