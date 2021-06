Mecz Anglii ze Szkocją wywołał ogromne poruszenie na Wyspach Brytyjskich. W centrum Londynu doszło do zamieszek. Jeden z kibiców reprezentacji Szkocji wyskoczył z okna hotelu i trafił do szpitala.

Bezbramkowym remisem zakończył się pojedynek Anglii ze Szkocją podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. Emocji nie zabrakło zarówno na boisku, jak i poza nim. Jak podaje „The Guardian”, w centrum Londynu doszło do poważnych zamieszek. Interweniowała policja, która zatrzymała około 30 awanturników.

Jak donoszą brytyjskie media, powody do zatrzymania to przede wszystkim pijaństwo i wykroczenia dotyczące porządku publicznego. To jednak nie koniec.

„The Sun” podaje, że w pewnym momencie policja została wezwana do mężczyzny, który wyrzucał przedmioty z okna hotelu Corus na Lancaster Gate w dzielnicy Hyde Park. Był to jeden ze szkockich fanów. Gdy funkcjonariuszom udało się go odnaleźć, ten wyskoczył przez okno.

Mężczyzna trafił na oddział intensywnej terapii szpitala St. Mary’s w zachodnim Londynie. „The Sun” podaje, że ma między innymi obrażenia rąk.

Żr.: The Sun, The Guardian