Koszmarne zdarzenia na ulicach Poznania. W dramatycznym wypadku samochodowym zginął 17-letni chłopak.

Informacje na temat zdarzenia przekazuje na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook OSP Luboń. Przedstawiciele jednostki przyznają, że otrzymali zgłoszenie do wypadku na ulicy Leszczyńskiej w Poznaniu.

– Dziś po godzinie 14:00 dwa nasze zastępy zostały zadysponowane do zdarzenia na ulicy Leszczyńskiej w Poznaniu. Doszło tam do zderzenia pojazdu marki Volkswagen z latarnią. Pojazdem podróżowały cztery osoby. Koniecznie było użycie sprzętu hydraulicznego w celu wykonania dostępu do osób poszkodowanych. Osoby podróżujące pojazdem zostały przetransportowane do szpitali – napisano w komunikacie.

U kierowcy pojazdu, którym był 17-letni chłopak, doszło do zatrzymania krążenia. W ciężkim stanie przetransportowano go do szpitala. Tam natychmiast udzielono mu pomocy medycznej. Niestety, akcja ratownicza nie przyniosła skutku…

– Samochód prowadził 17-latek, który nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Po przewiezieniu do szpitala nastolatek zmarł – napisali przedstawiciele OSP Luboń w aktualizacji zamieszczonego wcześniej wpisu.

