Wojsko Polskie podjęło akcję neutralizacji obcych obiektów wojskowych na naszym terytorium. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia ukazujące rosyjskie drony, a właściciele ich pozostałości.

Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat. „W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli” – napisano.

Polska armia podjęła się bezprecedensowej akcji neutralizacji obcych obiektów wojskowych w naszej przestrzeni powietrznej. „Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów” – podkreślono.

Rosyjskie drony zestrzelone w Polsce. Są zdjęcia

W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia pozostałości zestrzelonych dronów. Wiadomo, że jeden z nich został znaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzkim. Zamieszczono je m.in. na profilu Konflikty i Wiadomości Światowe.

