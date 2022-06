Ksiądz Tomasz Białoń to jeden z duchownych niezwykle aktywnych w mediach społecznościowych. Ostatnio podzielił się na Twitterze refleksją na temat tego, jak Polacy zwracają się do kapłanów w Polsce i innych krajach.

Lawinę komentarzy wywołał tweet księdza Tomasza Białonia. Kapłan, który jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, zwrócił uwagę na to, w jaki sposób Polacy zwracają się do duchownych. Nie brakuje osób, które zamiast zwyczajowego „proszę księdza” mówią „proszę pana”.

Zdarza się, że z tego powodu dochodzi do awantur. W ubiegłym roku głośno zrobiło się o kurierze, który do jednego z księży per „pan”. Ten poczuł się na tyle urażony, że zdecydował się nie przyjąć paczki.

Teraz ksiądz Tomasz Białoń stwierdził, że takie sytuacje w wielu krajach są nie do pomyślenia. „Czasem wyjeżdżam gdzieś poza granice naszego kraju. Niezależnie, czy byłem na lotnisku, w restauracji, w sklepie lub w hotelu, pojawiając się w stroju duchownym zawsze słyszałem zwrot: „Father” lub „Padre”. A w Polsce najczęściej „Proszę Pana”. Nasza „katolicka” Ojczyzna” – napisał.

