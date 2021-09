Andrzej Duda w rozmowie z „Polską Times” komentował bieżące tematy, również te związane z Unią Europejską. Niedawno opozycja starała się wykazać, że Prawo i Sprawiedliwość rzekomo dąży do opuszczenia struktur UE. Prezydent ma na ten temat własne zdanie.

Prezydent nie krył krytycznej oceny pewnych aspektów UE. „Kryzys Unii, do którego niestety przyczyniają się obecnie również niektórzy komisarze, jest więcej niż widzialny” – ocenił w wywiadzie dla „Polska Times” prezydent Andrzej Duda. „Obecna Komisja narusza traktaty, przyznaje sobie pozatraktatowe uprawnienia i niekiedy otwarcie mówi, że działa na zasadach polityki, a nie prawa” – dodał prezydent.

Duda zapewnił jednak, że pomimo zastrzeżeń jest bardzo przywiązany do członkostwa w Unii Europejskiej. Podkreślił jednocześnie, że Polska nie powinna poprzestawać na samym biernym członkostwie, tylko aktywnie uczestniczyć w reformach wspólnoty.

„Projekt europejski jest czymś, do czego jestem przywiązany osobiście” – zadeklarował Andrzej Duda. „Członkostwo w UE jest zdobyczą cywilizacyjną i my nie tylko chcemy do Unii należeć, ale również ją współtworzyć. Unię będącą w bliskich relacjach z USA, Unię otwartą na nowych członków i szanującą suwerenność swoich państw” – mówił.

Prezydent odniósł się również do pisma Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, w którym wezwano go do podjęcia działań. „Na wniosek, czy też na prośbę Komitetu Strajkowego można się spotkać, ale nie na wezwanie. Spokojnie: jeżeli będzie wola po stronie protestujących, Pałac Prezydencki jest otwarty i takie spotkanie się odbędzie” – zapewnił Duda.

Źr. RMF FM; „Polska The Times”