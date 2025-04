Andrzej Duda zareagował na pogróżki, jakie m.in. pod adresem Polski kierował Siergiej Naryszkin. Szef służby zagranicznego wywiadu Rosji mówił, że w przypadku ataku NATO na Rosję, to „Polska ucierpi najmocniej”.

Prezydent Duda nie szczędził mocnych słów. Pogróżki Naryszkina ocenił, jako „typowe dla szkoły – jeszcze sowieckiej – dezinformacyjnej propagandy”. „Klasyczna, bałamutna rosyjska dezinformacja” – mówił.

„To mówi Rosja, która relokuje swoją broń nuklearną, bezczelnie zbliżając ją do granic NATO i UE – mówił o tym sam Władimir Putin. Rosja, która w sposób agresywny zachowuje się wobec NATO i która realizuje swój brutalny i krwiożerczy imperializm, atakując od trzech lat Ukrainę” – podkreślił Duda.

Duda przypominał, że Sojusz Północnoatlantycki służy obronie i wszystko, co czyni „jest tylko i wyłącznie odpowiedzią na agresywne działania rosyjskie”.

„Jedyne, co mogę zasugerować partnerom zwłaszcza ze wschodniej flanki NATO to zachowanie spokoju i kontynuowanie rozsądnej polityki, jaką prowadziliśmy do tej pory” – mówił prezydent. „Jedynym państwem agresorem, który atakuje, bombarduje, morduje ludzi jest Rosja” – podkreślił Duda.

Źr. Polsat News