Człowiek poukładany nie zmienia zdania z dnia na dzień – podkreślił prezydent Andrzej Duda, podczas spotkania z mieszkańcami Grajewa (woj. podlaskie). Prezydent nawiązał do deklaracji swojego konkurenta – Rafała Trzaskowskiego – w sprawie wieku emerytalnego.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zapewniał dziś, że zawetuje ustawę podwyższającą wiek emerytalny. Do tej wypowiedzi nawiązano na konferencji prasowej w Sorkwitach (woj. warmińsko-mazurskie). Jedna z dziennikarek przypomniała, że polityk cztery lata temu sprzeciwił się obniżeniu wieku emerytalnego.

Podwójna wpadka Trzaskowskiego?

– 4 lata temu nie byłem posłem – odpowiedział Trzaskowski. Po krótkiej konsultacji z posłem KO Sławomirem Nitrasem postanowił skorygować swoje stanowisko. – 4 lata temu oczywiście byłem posłem, ale wtedy nie przypominam sobie, żebyśmy głosowali nad podniesieniem wieku emerytalnego – stwierdził.

Agnieszka Burzyńska z „Faktu” przypomniała jednak, że Trzaskowski w grudniu 2015 roku głosował za odrzuceniem projektu obniżającego wiek emerytalny w pierwszym czytaniu, a w listopadzie następnego roku zagłosował przeciwko przyjęciu ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego.

Duda: Albo kłamie, albo jest niezrównoważony

Na deklaracje kandydata KO z ostatnich dni zareagował prezydent Andrzej Duda. – Chcę państwa ostrzec, bo jeden z moich konkurentów głosował przeciwko ustawie obniżającej wiek emerytalny, którą złożyłem w Sejmie – powiedział na spotkaniu wyborczym w Grajewie.

– Kiedy podjąłem działania, aby obniżyć wiek emerytalny, to on mówił, że to niweczenie wysiłku modernizacyjnego. Podniesienie wieku emerytalnego nazwał modernizacją Polski. Jeśli tak ma wyglądać modernizacja, to ja proponuję, by modernizowali gdzie indziej – dodał.

Prezydent Duda jest zdumiony ostatnimi deklaracjami Trzaskowskiego. – Szanowni państwo, nie wierzcie. Bo są dwa wyjścia. Albo kłamie, albo jest niezrównoważony, skoro zmienia zdanie z dnia na dzień. Człowiek poukładany nie zmienia zdania z dnia na dzień. I to nie w takim stopniu – podkreślił.

Źródło: prezydent.pl, Twitter, wMeritum.pl