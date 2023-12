Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Na wiadomość ostro zareagował ks. Daniel Wachowiak. „Polityka to szambo” – przekonuje duchowny.

Prezydent Andrzej Duda zostal ostatnio postawiony przed trudnym wyborem. Chodzi o projekt ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Z jednej strony strona nowego rządu agrumentowała, że będzie to jeden ze sposobów walki z niżem demograficznym, z drugiej zastrzeżenia natury moralnej zgłaszał Kościół Katolicki.

Co znamienne abp Stanisław Gądecki zwrócił się w piątek do prezydenta z prośbą o odmowę podpisania lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy.

W piątek pojawiła się informacja, że Prezydent RP podjął decyzję o podpisaniu ustawy. „Prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych” – zastrzeżono w uzasadnieniu na stronie prezydenta.

Prezydent podpisał ustawę ws. in vitro. Zareagował ks. Wachowiak

Decyzja Dudy jest szeroko komentowana w mediach katolickich. Prezydenta krytykują liczni kapłani. Głos zabrał m.in. ks. Daniel Wachowiak. Popularny w mediach społecznościowych duchowny zamieścił dosadny komentarz w tej sprawie.

„Przykre, Panie Prezydencie. Nawet Pan, podpisując ustawę o finansowaniu in vitro, uznał, że katolicyzm i pomijane przez zlaicyzowaną modę naukowe argumenty, a przypominane przez wiarę, nie są wartością” – podkreślił. „Polityka to szambo” – podsumował gorzko.

