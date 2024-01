Podczas pobytu w Davos prezydent Andrzej Duda odniósł się jednoznacznie do spekulacji dotyczących ewentualnych wcześniejszych wyborów w Polsce. W ostatnim czasie pojawiło się sporo tego typu spekulacji wobec opóźniających się prac nad budżetem.

Prezydent Duda podkreślił, że przygotowanie budżetu to prerogatywa rządu. „Ja mam nadzieję, że będę mógł ten budżet spokojnie podpisać. Tego bym chciał, żeby rząd mógł odpowiedzialnie budżet realizować, żeby w związku z tym rozwój Polski i normalne funkcjonowanie naszego państwa, naszej gospodarki było zapewnione” – mówił.

„Oczywiście w momencie, w którym ta ustawa do mnie przyjdzie, będzie poddana pełnej analizie od strony konstytucyjnej, zarówno merytorycznej, jak i proceduralnej, ale to będzie jedyny aspekt, w jakim będziemy to oceniali” – zaznaczył.

Prezydent zajął jednoznaczne stanowisko ws. ewentualności wcześniejszych wyborów parlamentarnych. „Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć: słyszę jakieś spekulacje, że mogą być przedterminowe wybory – w ogóle nie widzę takiej możliwości. Jeżeli budżet będzie przyjęty, nawet skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego nie powoduje żadnych przedterminowych wyborów. Jestem tutaj spokojny. Powtarzam jeszcze raz, że mam nadzieję, że będę mógł ten budżet podpisać. Pozostaje tylko kwestia zgodności z konstytucją” – podkreślił Duda.

„Owszem, mamy ostatnio szereg przypadków, kiedy przedstawiciele rządu naruszyli konstytucję, nawet w sposób drastyczny, naruszył konstytucję minister Sienkiewicz, działając wobec zarządów mediów, naruszył konstytucję minister Bodnar, próbując usunąć prokuratora krajowego, ale mam nadzieję, że w przypadku budżetu, sprawa bardzo poważna, do żadnych naruszeń konstytucji nie dochodzi i nie będzie dochodziło i będę mógł ten budżet spokojnie podpisać” – podsumował prezydent Duda.

