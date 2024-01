Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal przebywają w zakładach karnych, choć procedurę ułaskawieniową rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Dziennikarze „Faktu” udali się do więzienia w Przytułach Starych, gdzie przebywa drugi z zatrzymanych polityków PiS.

Na początku, bezpośrednio po zatrzymaniu obaj politycy przebywali w areszcie na Grochowie. Następnie Wąsik z aresztu śledczego trafił do zakładu karnego w Przytułach Starych pod Ostrołęką, a Kamiński do więzienia w Radomiu.

Prezydent Duda wszczął procedurę ułaskawieniową, ale Adamowi Bodnarowi nie śpieszy się z czynnościami. Pod zakładami karnymi regularnie odbywają się manifestacje zwolenników PiS, którzy domagają się zwolnienia osadzonych polityków.

Do więzienia udali się dziennikarze „Faktu”, którzy chcieli sprawdzić, co o sytuacji mówią inni osadzeni. „Do Wąsika nikt nie ma dostępu. Na „zamku” siedzi i nikt do niego nie ma dostępu, nawet nie wiadomo czy na spacery wychodzi. Za wysoka szycha i tylko administracja z nim rozmawia” – mówili więźniowie zatrudnieni przy odśnieżaniu terenu.

Reporter „Faktu” zapytał też więżniów o to, w jaki sposób polityk PiS został przywitany. Czy osadzeni robili rumor, czy coś krzyczeli? „Nikt tu nic nie krzyczał, jak go przywozili, bo my tu kulturalni więźniowie jesteśmy” – odpowiedzieli.

Źr. Fakt.pl