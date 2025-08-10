W miejscowości Rusocice na dnie zbiornika wodnego znaleziono samochód osobowy. Niestety w jego wnętrzu odnaleziono dwójkę seniorów, których poszukiwania trwały od pewnego czasu.

We wnętrzu pojazdu znalezionego w zbiorniku wodnym w Russocicach w woj. wielkopolskim policjanci odkryli w sobotę ciała dwóch osób. Wcześniej rodzina poinformowała o zaginięciu małżeństwa seniorów.

Mł. asp. Justyna Grabowska z policji w Turku poinformowała, że rodzina zgłosiła zaginięcie małżeństwa seniorów: 77-letniego mężczyzny oraz 75-letniej kobiety. Nie znaleziono ich w miejscu zamieszkania, co wywołało zaniepokojenie.

„Seniorzy mieli być zawiezieni przez rodzinę do sanatorium w sobotę” – podała policjantka. „Sprawą zajęli się funkcjonariusze, którzy w miejscowości Russocice, w rejonie zbiornika wodnego, zauważyli ślady opon na piasku oraz tablicę rejestracyjną od pojazdu marki Volvo, którym mogło podróżować małżeństwo” – przekazała.

Samochód znaleziono około 10 m od linii brzegowej, na głębokości 5 m. W jego wnętrzu znaleziono ciała dwóch osób. Służby wyciągnęły samochód na brzeg i potwierdziły tożsamość ofiar.

Cytowana przez Polsat News, mł. asp. Justyna Grabowska przekazała, że najprawdopodobniej małżeństwo, jadąc obok zbiornika, wjechało w ślepą uliczkę i skarpą zsunęło się do wody.

