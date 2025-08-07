Zaprzysiężenie i orędzie Karola Nawrockiego wywołało lawinę komentarzy. Nie brakowało również głosów ze strony przedstawicieli świata kultury. Krystyna Janda, która nie ukrywa swoich sympatii politycznych, tym razem wyraziła swój smutek.

W środę 6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przysięgę prezydencką i wygłosił swoje pierwsze orędzi w nowej roli. Wystąpienie nowego prezydenta zawierało szpilki wymierzone w ekipę rządzącą. Nawrocki jasno wykładał swoje poglądy i postulaty do realizacji.

Jak można było się spodziewać, orędzie wywołało lawinę komentarzy. Zwolennicy nowego prezydenta nie kryli zachwytów, przeciwnicy oczywiście krytykowali. Nie zabrakło również głosów przedstawicieli świata kultury. Swój komentarz przedstawiła również Krystyna Janda, która nie kryje, że ma zupełnie odmienne poglądy od nowego prezydenta Karola Nawrockiego.

W krótkim wpisie w mediach społecznościowych Krystyna Janda dała wyraz swojemu smutkowi. Co prawda nie pada w nim nazwisko nowego prezydenta, ani nie pojawiają się odniesienia do środowych uroczystości, ale wpis pojawił się dokładnie w tym samym czasie. Trudno zatem zakładać, aby dotyczył innych tematów.

„Smutno. Ojczyzno moja kochana” – napisała Krystyna Janda, a pod postem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci się podzielili. Niektórzy podzielali emocje aktorki, inni wręcz przeciwnie.

