Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował w sobotę, że 3,1 mln szczepionek, które dotrą do nas do 31 marca zostały już rozdysponowane. Przyznał, że obecnie rząd nie dysponuje już żadnymi wolnymi dawkami. Jednocześnie zaapelował do seniorów, którzy chcą się jeszcze zarejestrować, by zostali w poniedziałek w domach i nie szli do przychodni, lecz skorzystali z infolinii, wysłali sms lub zarejestrowali się przez internet.

„W poniedziałek zaczynamy szczepienia populacyjne, seniorów powyżej 70. roku życia w ponad 5 tys. punktów w kraju. Do końca marca zaszczepimy 3,1 mln osób” – zapowiedział Dworczyk.

Zgodnie z wynegocjowaną przez Komisję Europejską umową z producentem, Polsce do końca marca przypadnie 3,1 mln szczepionek. „I dziś mamy już zajętych terminów, zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia, ponad 3 mln osób” – powiedział Dworczyk. Dodał, że oznacza to, iż „w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, wolnych terminów”.

Dworczyk narzeka na brak szczepionek

Szef KPRM podkreślił, że głównym problemem pozostaje brak szczepionek, bo opracowany system pozwoliłby na zaszczepienie w tym czasie kilkukrotnie większej liczby osób. „System pozwoliłby na zaszczepienie ponad 11 mln osób, to oznacza, że brakuje nam wyłącznie szczepionek” – powiedział Dworczyk.

Przypomniał, że Polska pozyskuje szczepionki w ramach wynegocjowanej przez Komisję Europejską umowy. „Ta umowa gwarantuje solidarny podział szczepionek pomiędzy wszystkie kraje UE, jednak wielkość dostaw zdecydowanie nie pokrywają się z za potrzebowaniami na szczepienia w Polsce” – mówił Dworczyk.

Dworczyk wystosował także apel do seniorów ws. rejestracji na szczepienia. „Apelujemy do seniorów, tych którzy chcą się zarejestrować, aby zgłaszali chęć zaszczepienia się telefonicznie przez sms lub przez internet” – mówił.

Nowe zakażenia

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 683 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Resort donosi, że w ciągu ostatniej doby zmarło 110 kolejnych osób. Na terenie całego kraju zajętych jest 14 377 z 29 893 dostępnych łóżek COVID-19.

Źr. Polsat News