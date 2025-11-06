W jednym z poznańskich mieszkań natrafiono na zwłoki 79-letniego mężczyzny i jego 46-letniego niepełnosprawnego syna. Makabrycznego odkrycia dokonał pracownik socjalny. Policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii.

Pracownik socjalny dokonał makabrycznego odkrycia w czwartek 6 listopada w godzinach porannych. Mundurowi odebrali zawiadomienie o tym, że w jednym z bloków przy ul. Katowickiej znajdują się zwłoki dwóch osób.

„Pracownik socjalny odkrył zwłoki dwóch osób i wezwał nas na miejsce. Obecnie prowadzimy tam oględziny i sprawdzamy, co doprowadziło do tej sytuacji” – przekazała Interii młodszy aspirant Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Jak informuje Interia, pracownik odwiedził mężczyzn jeszcze dzień wcześniej. Zajmował się nimi od półtora roku. Jak podają lokalne media, policja nigdy dotąd nie interweniowała w ich mieszkaniu.

Wciąż trwają czynności policyjne. Na chwilę obecną nie podano informacji o potencjalnej przyczynie zgonu dwóch mężczyzn.

Źr. Interia