Serwis GlamRap.pl opublikował informację dotyczącą śmierci Pono. Redaktorzy portalu twierdzą, że poznali przyczynę śmierci popularnego rapera.

– Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś – napisał dziś raper Sokół na swoim profilu społecznościowym.

Niedługo później zaczęły napływać kolejne informacje potwierdzające śmierć Pono. Nikt nie informował jednak o przyczynach odejścia popularnego muzyka znanego m.in. z ekipy Zip Skład czy Zipera.

Teraz najnowsze doniesienia przekazuje serwis GlamRap.pl. Jego redaktorzy podają, że Pono zmarł na zawał serca. Wcześniej raper miał przebywać, załatwiając interesy, w siedzibie telewizji Polsat. Wychodząc z auta do budynku poczuł się źle i osunął się na ziemie. Reanimacja Pono miała trwać godzinę. Nie udało się go uratować.

Rafał Artur Poniedzielski, znany pod pseudonimem Pono, urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Był jednym z ważniejszych głosów polskiej sceny hip-hopowej – aktywny rapowo od 1996 roku, współtworzył m.in. zespoły ZIP Skład i Zipera, a także realizował własną solową twórczość. Pono wyróżniał się nie tylko tekstami, ale także społecznym zaangażowaniem – był współzałożycielem fundacji działającej na rzecz potrzebujących dzieci.

