Michał Dworczyk na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia komentował wczorajszy protest niektórych mediów. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ocenił, że pomysł wprowadzenia nowego podatku nie oznacza aktu wojny z mediami. Zaznaczył jednak, że niektóre podmioty gospodarcze chcą uniknąć płacenia podatków w Polsce.

„Nie ma żadnej wojny z mediami. Jest opór dużych mediów przed tym, żeby płacić podatki. Podatki w Polsce płacą wszyscy” – mówił w Polskim Radiu Michał Dworczyk.

„Podatki, o których rozmawiamy, czyli od dużych koncernów medialnych, wprowadziło wiele krajów europejskich, zarówno w UE, jak i poza nią.” – podkreślił Dworczyk. „To znaczy zarówno Francja, jak i Wielka Brytania i wydaje mi się, że nie ma nic dziwnego w tym, że firmy, które działają i zarabiają w Polsce, będą tutaj płacić podatki” – zaznaczył.

Dworczyk o szczepieniach nauczycieli

Szef KPRM odniósł się także do programu szczepień nauczycieli. Część polityków opozycji próbowała straszyć nauczycieli tym, że otrzymają rzekomo gorszą szczepionkę. „Cieszę się, że właśnie tak dużo nauczycieli zgłosiło się do szczepienia. Jestem przekonany, że z czasem będzie to jeszcze większy odsetek. Będziemy o tym wszystkim informować w czasie konferencji prasowej.” – mówił Dworczyk.

„Natomiast ubolewam po raz kolejny, że niektórzy nieodpowiedzialni politycy czy związkowcy próbowali straszyć nauczycieli, podając nieprawdziwe informacje na temat szczepionki AstraZeneca” – podkreślił Dworczyk.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia informuje o wzroście zakażeń, bo o ponad 7 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej zakażeń odnotowano na terenie województwa mazowieckiego. W porównaniu z wczorajszymi danymi wzrosła liczba przypadków śmiertelnych.

Niestety w ciągu doby znacznie wzrosła liczba przypadków śmiertelnych. Wczoraj odnotowano 360 zgonów, dzisiaj aż 456. Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 95 osób, zaś z powodu współistnienia z innymi chorobami 361 osób.

