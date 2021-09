Nie milkną echa sejmowego wystąpienia Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji publicznie zapowiedział ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, że „będzie wisiał”. Do sprawy odniósł się Artur Dziambor z Konfederacji.

Będziesz wisiał! – te słowa padły w czwartek z mównicy sejmowej z ust Grzegorza Brauna. Polityk Konfederacji zagroził w ten sposób ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.

Wypowiedź Brauna wywołała falę krytyki ze strony przedstawicieli partii rządzącej i opozycji. – To już nie jest obniżenie standardów parlamentarnych, ale wprowadzenie do Sejmu gróźb karalnych i przemocy. Tą sprawą musi zająć się Prezydium Sejmu, a przede wszystkim prokuratura – oświadczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Do sprawy odniósł się wkrótce także sam minister Niedzielski. – Oczekuję od Prezydium Sejmu podjęcia stanowczych surowych kroków w tej dziedzinie. Ostatnio tylko potakujemy głową, że dzieją się rzeczy skandaliczne, a nie ma podejmowanych wymiernych kroków wobec tego, co zrobił pan Braun. Jego usunięcie na 15 minut z debaty to nie jest odpowiednia kara. To jest skandal – oświadczył.

Jak sytuację komentują politycy Konfederacji? Jeden z nich, Artur Dziambor, odniósł się do sprawy w rozmowie z portalem wpolityce.pl. – Ta wypowiedź rzeczywiście brzmiała za ostro. To figura retoryczna, która brzmi, jak brzmi. Trudno, natomiast nie ma się co na tym skupiać, to taka bardziej tabloidowa sprawa. Wystarczyłoby powiedzieć: „Będziesz siedział” i nie byłoby w ogóle tematu – stwierdził.

Polityk zasugerował jednak, by zwrócić uwagę na cały przebieg debaty i zasłużoną krytykę pod adresem ministra zdrowia. – Minister Niedzielski razem z premierem swoimi decyzjami politycznymi doprowadzili pośrednio lub bezpośrednio do tego, że mamy ponad 100 tys. nadmiarowych zgonów w Polsce – uważa Dziambor.