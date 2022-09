Nie tak Robert Lewandowski wyobrażał sobie powrót na Allianz Arenę. Jego Barcelona przegrała 0:2 z Bayernem Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dziennikarze wychwycili, że Polak przed meczem nie podał ręki jednemu z zawodników.

Bayern Monachium pokonał 2:0 FC Barcelonę w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zwycięskie bramki dla Bawarczyków strzelili Lucas Hernandez i Leroy Sane. Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim w składzie również miała swoje okazje, nie ostatecznie ich nie wykorzystała.

Dla Lewandowskiego z pewnością był to trudny mecz, ponieważ zaledwie dwa miesiące temu rozstał się z Bayernem w niezbyt przyjaznych okolicznościach. Dziennikarze błyskawicznie wychwycili jednak, że przed meczem przywitał się z niemal wszystkimi byłymi kolegami z drużyny. Pominął jednak jednego zawodnika.

To Thomas Mueller, do którego Lewandowski jedynie mrugnął okiem. „Wygląda na to, że to wszystko było nieporozumieniem, ale żaden z nich nie próbował ponownie. Zimne spotkanie między nimi” – wskazują dziennikarze hiszpańskiego portalu sport.es.

Jeszcze przed meczem to właśnie Mueller odniósł się do powrotu Lewandowskiego do Monachium. „Mam nadzieję, że uda nam się pokazać Lewandowskiemu, że jego odejście było błędem” – mówił.

