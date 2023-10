Dziwna sytuacja w programie „Rolnik Szuka Żony”. Chodzi o pewien dialog, który został wyemitowany na koniec ostatniego odcinka przy zapowiedzi kolejnego.

Ostatni odcinek programu „Rolnik Szuka Żony” wywołał spore emocje. Chodziło zwłaszcza o Waldemara, który na swoje gospodarstwo zaprosił trzy panie. Nie ukrywał, że jedna z nich, Ewa, jest jego faworytką.

Kamery uchwyciły też dość kontrowersyjne komentarze innej uczestniczki, która przyjechała na gospodarstwo Waldemara. Oceniała ona ubiór Ewy oraz reakcję rodziców rolnika na przyjazd kobiety.

Widzowie zwrócili również uwagę na inną kwestię. Chodzi o zapowiedź kolejnego odcinka programu, a także rozmowę, którą Waldemar odbył z reżyserem Konradem Smugą. Ten drugi, na to wskazuje nagranie, musiał interweniować.

Dziwna sytuacja w „Rolnik Szuka Żony”. Interweniował reżyser

Podczas zapowiedzi kolejnego odcinka, już po napisach, wyemitowano fragment rozmowy rolnika Waldemara z reżyserem Konradem Smugą. Ten drugi zwrócił się do swojego rozmówcy w następujących słowach: „Zadzwonisz teraz do niej i jej to powiesz„. Waldemar na chwilę zamilkł, po czym odparł „dobra”.

Internauci zachodzą w głowę, o co mogło chodzić i kim jest kobieta, do której ma zadzwonić Waldemar. Tego nie ujawniono i zapewne dowiemy się więcej przy okazji emisji następnego odcinka „Rolnik Szuka Żony”.

W nagraniu poniżej od 0:30.

