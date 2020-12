Edyta Górniak zmieniła zdanie w sprawie zniknięcia z mediów społecznościowych. Wokalistka ogłosiła, że pozostaje w sieci, przynajmniej na jakiś czas. Nie wykluczyła jednak, że wkrótce jej decyzja się zmieni.

O Edycie Górniak było w ostatnim okresie bardzo głośno. Wokalistka zasłynęła swoimi sceptycznymi wypowiedziami w sprawie pandemii koronawirusa. Z jednej strony przekonywała, że jej wypowiedzi zostały zmanipulowane, ale z drugiej oświadczyła na antenie Polsat News, że opuści Polskę jeżeli szczepionki na koronawirusa będą obowiązkowe.

W reakcji na ostre reakcje, Edyta Górniak w ostatnim czasie zapowiedziała zniknięcie z mediów społecznościowych. Miała uciec do górskiej chatki i pozwolić jedynie na kontakt listowny. Wokalistka zmieniła jednak zdanie.

Górniak poinformowała na Instagramie, że swoją decyzję póki co przekłada. „Chciałam się niestety, dla niektórych niestety, wycofać z mojej chęci wyciszenia platform społecznościowych. Jak widać, nie jest to dobry czas, przyjdzie może lepszy czas, żeby się wyciszyć faktycznie, więc przekładam tę decyzję i mam nadzieję, że to ucieszy rozświetlone serca, rozświetlone głowy” – powiedziała.

Wokalistka zaznaczyła jednak, że to decyzja tymczasowa i za jakiś czas zamierza zniknąć z sieci. „Może to nie za bardzo ucieszy co niektórych zaprzyjaźnionych z matriksem (…). Chyba mogę nie zabierać głosu, czasem. (…) Nie mogę wam tego odebrac, więc przekładam tę moją decyzję, na przyszły rok, jak będzie trochę spokojniej” – dodała Edyta Górniak.

Źr.: Instagram/edytagorniak