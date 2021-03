Pierwszy odcinek trzeciej edycji „Dance, Dance, Dance” wzbudził ogromne emocje. Nowy skład jurorski, a szczególnie Agustin Egurrola, okazał się wobec uczestników bardzo wymagający. Juror bardzo ostro ocenił między innymi solówkę Roksany Węgiel, co doprowadziło młodą wokalistkę do łez.

Agustin Egurrola i Joanna Jędrzejczyk dołączyli do Idy Nowakowskiej w fotelach jurorskich programu „Dance, Dance, Dance”. Wywołało to ogromne emocje jeszcze przed rozpoczęciem programu, szczególnie że Egurrola był wcześniej związany ze stacją TVN. Wygląda na to, że w TVP chce w dalszym ciągu budować wizerunek bardzo wymagającego jurora.

Dobitnie pokazał to między innymi po solówce Roksany Węgiel. Egurrola nie szczędził młodej wokalistce słów krytyki. „Uważam, że duet był dużo lepszy niż solówka. Tam było więcej dynamiki, a ten wykon był nudny i szkolny. Nie było tego kontrastu, wszystko było płaskie i to chodzenie zabiło całą siłę, która była na początku. Ten program to szkoła życia” – powiedział. „Daję mocne cztery. W tej edycji czwórka jest dobrą oceną” – dodał.

Z oceną, jaką wystawił Egurrola, nie zgodziły się jurorki. W obronie Roksany Węgiel stanęła szczególnie Ida Nowakowska. „Co?! Ty widziałeś to samo, co ja?” – pytała. „Poprawnie to nie jest źle” – stwierdziła, gdy Egurrola odparł, że nie dał wokalistce jednego punktu.

Egurrola doprowadził Roksanę Węgiel do płaczu

Ocena Agustina Egurroli była dużym zaskoczeniem nie tylko dla jurorek, ale również dla samej Roksany Węgiel. Widać było, że jest mocno zaskoczona i z trudem tłumi łzy. Nie udało jej się ich stłumić już po zejściu ze sceny, gdzie była pocieszana przez pozostałych uczestników.

Słowa nowego jurora nie spodobały się również internautom. Wielu z nich krytykuje ocenę, jaką Egurrola wystawił Roksanie Węgiel. „Moim zdaniem jego wypowiedź była na poziomie mówienia do tancerza, co tańczy co najmniej dwa lata, a nie na dodatek do 16-latki” – czytamy w jednym z komentarzy na profilu „Dance, Dance, Dance” na Facebooku. „Agustin jest strasznie surowy”, „Przesadził” – piszą inni internauci.

Źr.: YouTube, TVP2