Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) zwraca uwagę na błędy, jakie w ostatnim czasie popełnili Rosjanie. Eksperci zwracają uwagę, że w Rosji inwazję nadal opisuje się jako operację prowadzoną bez wysiłku i bez błędów. Rozdźwięk z rzeczywistością wywołuje bunt rosyjskich blogerów.

Eksperci z ISW zwrócili uwagę na zmianę postawy wśród rosyjskich blogerów. Do tej pory większość z nich popierała „narrację ministerstwa obrony Rosji o tym, że kontrofensywa ukraińska w obwodzie chersońskim jest zupełnie nieudana”. Teraz niektórzy z nich krytykują rosyjskie dowództwo za to, że nie przygotowało się do nadciągającej kontrofensywy.

„Zmiana w sposobie, jaki blogerzy oceniają postępy rosyjskie na Ukrainie może być częściowo wynikiem błędów w rosyjskiej kampanii informacyjnej podczas wojny” – wskazują eksperci z ISW.

Jako przykład eksperci wskazali na postawę ministerstwa obrony Rosji. W ich ocenie ministerstwo nie radzi sobie z nagłymi operacjami sił ukraińskich. Dzieje się tak dlatego, że resort oparł swą strategię informacyjną na przedstawianiu inwazji „jako operacji łatwej i prowadzonej bezbłędnie”.

„Ministerstwo obrony Rosji potrzebuje dość sporo czasu na zbudowanie i rozpowszechnienie fałszywych narracji w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Przed długo oczekiwaną kontrofensywą ukraińską na południu Kreml i ministerstwo obrony osiągało w tym sukcesy” – wskazuje ISW.

Źr. Interia