Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Wcześniej polityk kontaktował się także z Wołodymyrem Zełenskim. Jak podaje agencja Anatolia, Erdogan miał wyrazić chęć „jak najszybszego ustanowienia trwałego pokoju w regionie”.

Turcja od wielu tygodni angażuje się w proces dyplomatyczny pomiędzy Ukrainą i Rosją. To w Stambule doszło do ostatniej rundy negocjacji „na żywo”, wcześniej w Turcji spotkali się również ministrowie spraw zagranicznych – Dmytro Kułeba i Siergiej Ławrow. Wiele wskazuje na to, że jeżeli dojdzie do bezpośrednich rozmów pomiędzy Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, to również odbędą się one w Turcji.

Zabiega o to Recep Tayyip Erdogan, który wcześniej rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, a teraz z Władimirem Putinem. Prezydent Turcji zapowiedział po rozmowie, że zapewnił, iż jest gotowy patronować pokojowy negocjacjom pomiędzy Kijowem i Moskwą, w celu jak najszybszego ustanowienia pokoju w regionie.

Jak podaje agencja Anatolia, Erdogan powiedział Władimirowi Putinowi, że jest gotowy do „podjęcia inicjatywy na rzecz zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą”. Prezydent Turcji wyraził także chęć „jak najszybszego ustanowienia trwałego pokoju w regionie poprzez zwiększenie tempa rozmów w Stambule”.

Źr.: Onet