Kilka dni temu dramatyczne sceny z meczu Danii przeciwko Finlandii wstrząsnęły światem. Wkrótce okazało się, że Christian Eriksen przeszedł atak serca. Teraz pojawiają się kolejne informacje o jego stanie zdrowia. Duński związek piłkarski poinformował, że lekarze wszczepią piłkarzowi rozrusznik serca.

Przypomnijmy, do dramatycznej sytuacji doszło pod koniec pierwszej połowy meczu Danii z Finlandią na Mistrzostwach Europy. 29-letni Christian Eriksen w pewnym momencie upadł na murawę. Natychmiast podbiegli do niego koledzy z reprezentacji i sztab medyczny. Podjęta została akcja reanimacyjna, która na szczęście przyniosła pozytywny rezultat. Zawodnik odzyskał przytomność i trafił do szpitala. Piłkarze dokończyli spotkanie, które zakończyło się wygraną Finlandii 1:0.

Wkrótce sztab reprezentacji Danii i lekarze potwierdzili, że Eriksen przeszedł atak serca. Piłkarz pozostanie jeszcze w szpitalu, aby przejść konieczne badania. Wielu pod znakiem zapytania stawia jego dalszą profesjonalną karierę sportową.

Eriksen z rozrusznikiem

Tymczasem duński związek piłkarski opublikował komunikat dotyczący zdrowia gracza i planu jego leczenia. Komunikat opublikowano po konsultacjach lekarza kadry narodowej Mortena Boesena ze specjalistą kardiologicznym ze szpitala Righospitalet i samym Christianem Eriksenem.

Okazuje się, że Eriksen otrzyma rozrusznik serca. „Po tym, jak Christian przeszedł różne badania serca, zdecydowano, że powinien mieć ICD (rozrusznik serca). To urządzenie jest niezbędne po zawale serca z powodu zaburzeń rytmu. Christian zaakceptował rozwiązanie, a plan został potwierdzony przez specjalistów w kraju i za granicą, którzy zalecają to samo leczenie. Zachęcamy wszystkich, aby zapewnili Christianowi i jego rodzinie spokój i prywatność” – czytamy w komunikacie.

W następnym meczu tegorocznych mistrzostw Europy Duńczycy zmierzą się z Belgią, która w pierwszej kolejce fazy grupowej pokonała Rosję 3:0. Mecz odbędzie się w czwartek o godz. 18:00.

