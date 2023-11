Europosłowie PiS Patryk Jaki, Beata Mazurek, Beata Kempa i Tomasz Poręba mogą stracić immunitet z absurdalnego powodu. Na razie komisja Parlamentu Europejskiego przegłosowała zdjęcie immunitetów. Konieczne jest jeszcze przegłosowanie decyzji przez cały Parlament Europejski.

O szczegółach kuriozalnej sprawy poinformował w mediach społecznościowych Patryk Jaki. Wyjaśnił, że europosłowie z PiS usłyszeli oskarżenie o „mowę nienawiści”. „Głosowanie przesunięto specjalnie na „po wyborach”. Za głosowały grupy z PO,PSL, Hołownią i Lewicą” – czytamy.

Wszystko z powodu spotu wyborczego PiS opublikowanego jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2018 r. W materiale ostrzegano przed skutkami masowej migracji do Polski. Europosłowie PiS polubili spot w mediach społecznościowych, co bardzo nie spodobało się politykom innych formacji.

„Chcą nas posadzić z art 256 KK na 3 lata więzienia i przez skazanie – zakazać kandydowania w wyborach. Za bardzo im przeszkadzamy w UE” – napisał Jaki na portalu X.

Dziś Komisja JURI Parlamentu Europejskiego przegłosowała zdjęcie mi i 3 posłów immunitetów za polubienie tego spotu 👇

Oskarżono nas o „mowę nienawiści”. Głosowanie przesunięto specjalnie na „po wyborach”. Za głosowały grupy z PO,PSL, Hołownią i Lewicą.



Chcą nas posadzić z art… https://t.co/nop6WwgtPW — Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) November 7, 2023

Jaki nie szczędził mocnych słów. „Mówią, że są „obozem demokratycznym” a do więzienia chcą wsadzać za inną opinie czy „polubienie wpisów” w Internecie” – pisze. „Buzie mają napchane „wolnością” a tak głęboko pragną cenzury, że używają nawet tak błahej sprawy do zastraszania innych. Mówili, że są przeciwko przymusowej migracji do Polski a dziś chcą wsadzać do więzień tych, co nie chcą relokacji imigrantów do naszego kraju. Uważają się za środowisko „lepsze” a używają zwykłego bandyty Gawła do takich podłych akcji” – pisze Jaki.

Źr. dorzeczy.pl; X