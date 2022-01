Paweł Fajdek wywołał burzę po Gali Mistrzów Sportu. Swój głośny wpis w mediach społecznościowych skomentował szerzej w oświadczeniu przesłanemu portalowi Sport.pl. Lekkoatleta argumentował, dlaczego to nie Robert Lewandowski powinien wygrać plebiscyt.

Wpis Pawła Fajdka po Gali Mistrzów Sportu wywołał niemałą dyskusję. „87 plebiscyt Przeglądu Sportowego… Wstyd… Nie pozdrawiam” – napisał tuż po tym, jak się okazało, że Robert Lewandowski został wybrany najlepszym polskim sportowcem 2021 roku. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Anita Włodarczyk a trzeci był Bartosz Zmarzlik.

Fajdek w oświadczeniu dla portalu Sport.pl wyznał, że Robert Lewandowski oczywiście jest wielkim sportowcem. Jednak to nie wszystko. „Robert Lewandowski wielkim sportowcem jest, to nie podlega dyskusji, ale w światowym sporcie złoto olimpijskie jest Graalem sportowców! Nie da się realnie porównać sportowców w tak odmiennych sportach, który jest najlepszy, który zasługuje na tytuł najlepszego! Medale olimpijskie są w roku olimpijskim najlepszym wykładnikiem. Skoro w latach poprzednich, niedalekich, wygrywali mistrzowie olimpijscy, w latach olimpijskich trzy razy mieliśmy precedens, 2008 Kubica, 2012 Kowalczyk i w tym roku Robert!” – napisał.

Jednak nie tylko o Lewandowskiego Fajdek ma pretensje. „W tegorocznej edycji najbardziej niezrozumiałe jest 3 miejsce Bartka, który z tytułem vice Mistrza Świata powinien mieć problem z zakwalifikowaniem się do 20! Skoro musiał w poprzednim roku uznać wyższość innego zawodnika wydaje mi się że powinien to zrozumieć, popatrzmy na miejsca Bartka i Piotrka Żyły, w końcu skoki to nasz sport narodowy i obstawiam, że w skali globalnej więcej krajów je uprawia niż żużel.” – dodał.

Fajdek: „Trzecie złoto Anity powinno być docenione”

Paweł Fajdek nie ukrywa, że najbardziej oburza go brak zwycięstwa Anity Włodarczyk. „Moim zdaniem trzecie złoto Anity powinno być docenione, trzecie złoto z rzędu! wow ! Idąc czysto sportowo 1 Anita 2 Tomala 3 Nowicki 4 mixt 4×400 następnie srebrne medale i niestety jeden z 5 brązowych. Wszystkich pogodzić się nie da, ale nie można świadomie krzywdzić sportowców którzy nie mają wpływu na to co dzieję się w kuluarach. Zamiast cieszyć się że Polski sport się rozwija i zdobywamy coraz więcej tytułów i medali, zabijamy konkretne dyscypliny takimi decyzjami” – napisał.

Lekkoatleta odniósł się także do plebiscytu o Złotą Piłkę, w którym Lewandowski zajął drugie miejsce. „Chcecie Robertowi osłodzić brak złotej piłki to wprowadźcie kategorię złota piłka, sportowiec globalny… Porównanie złotej piłki, z całym szacunkiem, do plebiscytu na sportowca roku w Polsce, jest to porównanie wygrania w tenisowym szlemie z challengerem w Poznaniu!” – dodał Fajdek.

