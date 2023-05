Pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek znów ostro skomentował plebiscyt na „Najlepszego Polskiego Sportowca Roku”. Ostro oberwało się Robertowi Lewandowskiemu i Wojciechowi Szczęsnemu.

Fajdek w „Hejt Parku” w Kanale Sportowym wyjaśniał, dlaczego krytykuje piłk To nie jest jakaś zazdrość czy zawiść. To ogólny żal do społeczeństwa, bo wiemy, jak wygląda kibicowanie piłkarzom w Polsce. Jest jeden mecz wygrany na piętnaście i jest superfantastycznie. Jesteśmy bogami i niszczymy wszystkich! Nie daj boże, po drodze przytrafi się remis z Niemcami, to już w ogóle jesteśmy najlepszą drużyną na świecie. A potem przegrywamy dwanaście spotkań i jest hejt. Piłka nożna budzi największe emocje!” – mówił.

Oberwało się polskim piłkarzom. „Wybieramy najlepszych czy najpopularniejszych? Uważam, że warto wprowadzić kilka zmian w tym plebiscycie. Jeżeli Marcel Ponitka (nominowany był Mateusz, jego brat — przyp. red.) jest częścią koszykarskiej reprezentacji, to dlaczego jest wybierany indywidualnie? Tak samo Robert Lewandowski, czy nagle dopisany Wojciech Szczęsny, bo obronił karnego Messiego. Ludzie, zejdźmy trochę na ziemię. I mamy obok Kasię Zdziebło, która idzie obolała z pękniętym żebrem i zdobywa wicemistrzostwo świata. I ona ma być na jednej liście ze Szczęsnym, który rzucił się w lewo, tam, gdzie akurat Messi strzelał? No ludzie! To kwestia przypadku, jeśli chodzi o bramkarza” – powiedział Fajdek.

Oberwało się Lewandowskiemu. „Mamy plebiscyt na „Najlepszego polskiego sportowca w Polsce”, czyli oczekujemy, że on coś dla Polski zdobył, a nie dla klubu z Niemiec czy Hiszpanii. O to chodzi! Jeżeli mamy króla strzelców Ekstraklasy i może trafi się, że będzie Polakiem, to on powinien być nominowany” – podkreślił Fajdek.

