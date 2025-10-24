Prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną planuje przeprowadzkę z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego. Jak dowiedział się „Fakt”, nowa rezydencja rodziny Nawrockich to 200-metrowy apartament, który przeszedł generalny remont.

Przeprowadzka planowana jest na październik lub początek listopada 2025 roku. Pałac Prezydencki, po dziesięciu latach zamieszkiwania przez Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę, został poddany gruntownemu remontowi. Karol Nawrocki z rodziną wprowadzą się do odrestaurowanego apartamentu z nowymi meblami.

W prezydenckim apartamencie znajduje się m.in. gabinet prezydencki oraz kuchnia z jadalnią. W samym Pałacu kryją się także przestronna biblioteka, liczne sale przeznaczone do organizacji uroczystości oraz ogród zimowy. Rodzinie Karola Nawrockiego będzie towarzyszyć obsługa, ochrona oraz prywatny lekarz.

Wcześniej, po zaprzysiężeniu, prezydent Nawrocki wraz z rodziną zamieszkał w Belwederze. Jednak decyzja o przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego była związana z zakończeniem remontu na Krakowskim Przedmieściu.

Rodzina prezydenta Karola Nawrockiego wkrótce zamieszka w Pałacu Prezydenckim, po zakończeniu remontu i urządzeniu apartamentu w minimalistycznym stylu. Nowa rezydencja zapewni im komfortowe warunki do pełnienia obowiązków prezydenckich.

Przeczytaj również: