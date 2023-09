„Fakt” podaje nowe informacje ws. orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Doniesienia różnią się od tych pierwotnych. Tabloid informuje również, że wie, kto stracił przytomność podczas seksualnej imprezy.

„Fakt” podaje, że w imprezie udział brały trzy osoby ks. Tomasz Z., a także męska prostytutka i jej partner. Wiele wskazuje więc na to, że początkowe informacje, jakoby ksiądz Tomasz Z. zaprosił do zabawy także innych duchownych był jednak nie do końca prawdziwe. Należy jednak pamiętać, że cały czas mówimy o nieoficjalnych ustaleniach.

– Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł „Fakt” wynika, że w nocy z 30 na 31 sierpnia ksiądz Tomasz zaprosił dwóch młodych mężczyzn do tzw. trójkąta. W mieszkaniu duchownego pojawił się znajomy księdza Tomasza świadczący usługi seksualne. Przybył wraz z partnerem. Imprezowicze wspomagali się środkami na potencję – podaje „Fakt” na swojej stronie internetowej.

Z doniesień tabloidu wynika także, iż udało się ustalić, kto stracił przytomność podczas orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Okazuje się, że był to partner mężczyzny świadczącego usługi seksualne.

Dąbrowa Górnicza: wiadomo, kto zemdlał podczas orgii. „Fakt” przedstawia nowe doniesienia

– W pewnym momencie zabawa wymknęła się spod kontroli. Partner znajomego księdza był wykończony orgiami. Zasłabł i nie było z nim kontaktu. Wtedy ktoś wezwał do niego pomoc – informuje „Fakt”.

Śledczy mieli przesłuchać już ratownika medycznego, który był na miejscu i udzielał pomocy poszkodowanemu. Przesłuchano też policjantów, którzy brali udział w interwencji.

Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z doniesieniami mediów służby początkowo nie zostały dobrowolnie wpuszczone do wnętrza mieszkania. Stało się tak dopiero, gdy interweniowała policja.

