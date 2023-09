W mediach pojawiły się doniesienia, że Ukraina rzekomo miała obiecać Niemcom pomoc w obaleniu polskiego rządu. Jak twierdzi Dominika Ćosić z TVP Info, w zamian mieli otrzymać obietnicę szybkiego wejścia do Unii Europejskiej. Na te doniesienia stanowczo zareagował Kijów.

„W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że ponoć Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do UE jeśli Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. Motywują to tym, że bez zmiany traktatów nie można rozszerzyć UE, a to Polska blokuje te zmiany” – napisała Dominka Ćosić w mediach społecznościowych.

Doniesienia dziennikarki wywołały mnóstwo kontrowersji. Na te pogłoski bardzo zdecydowanie zareagował rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Oleg Nikołenko. „Kategorycznie odrzucamy takie insynuacje” – napisał.

„Strona ukraińska nie otrzymała takich propozycji, nie miała zamiaru ingerować w wewnętrzne sprawy Polski i nie ma takich zamiarów” – dodał. „Jesteśmy głęboko wdzięczni Polakom, którzy okazują solidarność z Ukraińcami. Jesteśmy przekonani o niepowodzeniu wysiłków wbicia klina w wysoki poziom szacunku i współpracy naszych narodów. Wzywamy naszych polskich przyjaciół, aby nie poddawali się prowokacjom” – stwierdził Nikołenko.

Źr. Interia; X