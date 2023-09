W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kraśnik na Lubelszczyźnie. Podczas swojego wystąpienia poinformował, że polecił czasowo przywrócić kontrole graniczne niektórych pojazdów na granicy ze Słowacją. Chodzi o uszczelnienie granicy przed napływem nielegalnych imigrantów.

„Poleciłem aby wprowadzać kontrole na granicy polsko-słowackiej busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci” – mówił premier Morawiecki podczas spotkania z wyborcami. Szef rządu zaznaczył, że udało się dotąd uszczelnić granicę z Białorusią.

„Jeżeli teraz jest mowa o przenikaniu nielegalnych imigrantów, to dla waszej wiedzy, bo wy prowadzicie rozmowy, które mają też pomóc nam wygrać wybory, wierzę w to, dla waszej wiedzy – szlakiem tzw. bałkańskim, przez Węgry, przez Słowację, przejeżdżają tacy nielegalni imigranci, bo nie ma granicy między Polską a Słowacją, jest granica Schengen. My jej nie kontrolujemy, ale poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, aby tam wprowadzać kontrole tych busików, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci, żeby nikt nam nie zarzucał również nieszczelności tamtej granicy” – mówił Morawiecki.

Wcześniej o sprawie informowała już rzeczniczka SG Anna Michalska. Od ponad miesiąca obserwujemy wzrost napływu nielegalnych imigrantów od strony Słowacji” – powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej.

„To duże grupy migrantów, nie pojedyncze osoby. Wczoraj zatrzymaliśmy grupę 25 osób, które dostały się ze Słowacji na terytorium Polski, w sobotę 31 osób” – powiedziała Michalska. Zapytana o możliwy powrót kontroli na granicy ze Słowacją rzeczniczka odpowiedziała, że służby cały czas monitorują sytuację.

Źr. Interia