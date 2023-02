Bydgoska policja prosi o pomoc w ustalenia miejsca pobytu 17-letniej dziewczyny. To Sara Ludka, która zaginęła i do tej pory nie wróciła do swojego miejsca zamieszkania.

Informacja o zaginięciu dziewczyny pojawiła się na stronie internetowej bydgoskiej policji. Okazuje się, że 17-latka, która wyszła z domu 4 lutego, do dziś do niego nie wróciła. Nie ma z nią również żadnego kontaktu. Jej rodzina jest przerażona.

– Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania opiekuńcze 17-latki, która wyszła z domu nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do chwili obecnej nie wróciła, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących się przyczynić do odnalezienia nastolatki – informuje policja w swoim komunikacie.

Funkcjonariusze udostępniają również rysopis zaginionej i – w przypadku, gdy ktoś posiada jakąkolwiek wiedzę – proszą o kontakt z komisariatem policji. – Ktokolwiek zna miejsce jej pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo przy ul. Toruńskiej 19 lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 52 69 albo na numer alarmowy 112 – czytamy.

Zaginęła Sara Ludka. Oto rysopis dziewczyny

Rysopis zaginionej dziewczyny przedstawia się następująco. 17-latka ma 175cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz włosy czarne, długie.

Dodatkowo policja podaje, jak dziewczyna była ubrana w dniu zaginięcia. Okazuje się, że miała na sobie niebieskie jeansy i białą bluzkę. Na nią nałożoną miała jeansową kurtkę z podpinką, a na nogach biało-różowe buty marki adidas. Miała przy sobie także czarną torebkę.

– Wyszła z domu 4 lutego i do chwili obecnej nie wróciła, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną – informują funkcjonariusze policji z Bydgoszczy, którzy prowadzą poszukiwania Sary.

