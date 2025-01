Cały świat komentuje inaugurację Donalda Trumpa na prezydenta USA. W trakcie wydarzenia doszło do zaskakującej sytuacji. Chodzi o gest Elona Muska. Miliarder wykonał go podczas swojego przemówienia. „Czy tak było, czy przypadek, niech już każdy ocenia sam, to co widzi” – pisze jeden z polskich dziennikarzy.

W poniedziałek, 20 stycznia, w Waszyngtonie odbyła się oficjalna inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Polityk powrócił na to stanowisko, obejmując urząd po 4 latach przerwy. Trump został drugim prezydentem w historii USA, po Groverze Clevelandzie, który pełnił dwie niekolejne kadencje.

Z pewnością uroczystość inauguracyjna, która odbywała się w Rotundzie Kapitolu, przyciągnęła uwagę całego świata. W ceremonii udział wzięli przywódcy licznych państw – m.in. premier Włoch Georgia Meloni, czy prezydent Argentyny Javier Milei.

Zaskakujący gest Muska podczas wystąpienia. O co chodziło?

W trakcie inauguracji przemawiał Elon Musk. Miliarder, który aktywnie działał na rzecz Trumpa w kampanii, wyrażał nadzieję na wielkie osiągnięcia w trakcie nowej kadencji. Jednak jeden fragment jego wystąpienia sprawił, że dyskutują o nim media, także w Polsce.

Chodzi o gest, który wykonał podczas swojego przemówienia. – Tak smakuje zwycięstwo! – krzyknął. Następnie chwycił za serce dłonią, po czym wyprostował ją. Wielu komentatorów uważa, że wykonał salut rzymski.

„Ten ruch wywołuje sporo dyskusji w internecie. Podczas krótkiego przemówienia Musk wykonał gest przypominający salut rzymski. Czy tak było, czy przypadek, niech już każdy ocenia sam, to co widzi” – pisze Paweł Żuchowski z RMF FM.

"Dzięki wam, przyszłość cywilizacji jest zapewniona" – mówił Elon Musk w czasie… pic.twitter.com/ub7mxOzRRr — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) January 20, 2025

Jakiś ichniejszy propagandysta przyciął nagranie tak, że wyglądało jakby Elon Musk wykonywał salut rzymski. https://t.co/QM1xKpPGsN — Marcin Dobski (@szachmad) January 20, 2025

