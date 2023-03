W ostatnich dniach na koncie Dawida Kubackiego pojawiło się tysiące komentarzy. Internauci wspierają naszego skoczka i jego rodzinę w walce o zdrowie Marty Kubackiej. Głos zabrał także popularny zespół muzyczny Golec uOrkiestra.

Przypomnijmy, że Dawid Kubacki poinformował o chorobie swojej żony w poniedziałek. Wiadomo, że Marta Kubacka przebywa w szpitalu z przyczyn kardiologicznych. – Jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła – napisał skoczek na Instagramie.

W związku z absencją skoczka komunikat wydała Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS). „Jako rodzina skoków narciarskich, silnie cię wspieramy i wysyłamy Marcie najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że Twoja prywatność zostanie uszanowana i o to prosimy wszystkich kibiców” – napisano.

Wszyscy trzymają kciuki za powrót do zdrowia Marty Kubackiej. Wczoraj informowaliśmy o akcjach modlitewnych w jej intencji. W sieci znaleźć można także mnóstwo wyrazów wsparcia dla Dawida i całej jego rodziny.

Golec uOrkiestra podtrzymuje na duchu Kubackiego

„Szybkiego powrotu do zdrowia dla żony i dla Ciebie szybkiego powrotu do skakania”, „Dużo siły i jeszcze więcej zdrowia”, „Trzymajcie się cieplutko, wszystko będzie dobrze” – to tylko kilka z tysięcy komentarzy pod wpisem Kubackiego na temat stanu zdrowia jego żony.

Głos zabrał także słynny polski zespół Golec uOrkiestra. „Dawidzie! Dużo zdrowia dla Małżonki! Pamiętamy w modlitwie i życzymy Wam, aby wszystko dobrze się skończyło. Trzymajcie się!” – napisali.

Przeczytaj również: