Wiele wskazuje na to, że kolejny odcinek programu „Rolnik szuka żony” będzie niezwykle gorący. Wszystko ze względu na Waldemara, jednego z uczestników show.

Zamieszanie w programie „Rolnik szuka żony”. Okazało się, że Waldemar, jednego z uczestników programu, ukrył pewne fakty zarówno przed produkcją, jak i kobietami, które zaprosił na swoje gospodarstwo.

– Czy ty jesteś uczciwy stuprocentowo wobec dziewczyn? – zapytał reżyser programu Konrad Smuga zwracając się do Waldemara, uczestnika „Rolnik szuka żony”. – Być może ktoś się pojawił w międzyczasie, ktoś do ciebie pisał prywatnie, kogoś poznałeś? Może takie sytuacje są? – dopytywał dalej reżyser.

Waldemar początkowo zaczął zapewniać, że jest wobec wszystkich szczery, jednak po chwili się złamał. Mężczyzna przyznał bowiem, że miał kontakt z innymi kobietami. Konrad Smuga nie dawał jednak za wygraną i przyznał, że wie, iż w życiu Waldemara jest kobieta, na której rolnikowi zależy. – Wiem, że to jest ważna osoba dla ciebie. Chodzi o uczciwość – powiedział reżyser programu. Waldemar odparł, że faktycznie rozmawiał z kobietą, która nie miała jednak odwagi pokazać się w programie. Przyznał też, że ona sama zrobiła sobie nadzieję, aczkolwiek on nic jej nie obiecywał. Smuga kazał Waldemarowi zadzwonić do kobiety, a ten się zgodził.

„Rolnik szuka żony”: jestem w szoku!

W najnowszym zwiastunie programu „Rolnik szuka żony” widać fragment rozmowy Waldemara z kobietami, które zaprosił na swojego gospodarstwo. – Niczego nie obiecywałem – mówi Waldemar w krótkim nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

To jednak nie koniec. W dalszej części zwiastuna widzimy bowiem również fragment rozmowy Waldemara z kobietą, do której kazał zadzwonić mu reżyser Konrad Smuga. Tajemnicza nieznajoma bez ogródek mówi do telefonu: „jestem w szoku!”. Co się za tym kryje? Tego dowiemy się w niedzielnym odcinku programu „Rolnik szuka żony”. – No to będzie się działo – zapowiada się ciekawie – napisała jedna z internautek.

