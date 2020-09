O specyficznym grzybie, którego można spotkać również w Polsce, informują Lasy Państwowe. To Ophiocordyceps ditmarii, a według polskiej nomenklatury – „maczużnik”. Swoje ofiary zamienia w prawdziwe „zombie”.

Zdjęcie grzyba wykonane przez Marcina Scelinę z popularnego w sieci Nadleśnictwa Baligród pojawiły się ostatnio na profilu Lasów Państwowych na Twitterze. To Ophiocordyceps ditmarii, który pasożytuje na błonkówkach.

Jak podają Lasy Państwowe, grzyb rozwija się w ciele ofiary, a po jej śmierci wyrasta, by uwolnić zarodniki. „Kojarzycie grzyba, który zamienia mrówki w „zombie”? W Polsce spotykamy jego nie mniej ciekawego kuzyna. Ophiocordyceps ditmarii pasożytuje na błonkówkach – infekuje, rozwija się w ciele ofiary, a po jej śmierci wyrasta (np. Z głowy) by uwolnić zarodniki” – czytamy.

Jeden z internautów podkreślił w komentarzu, że według polskiej nomenklatury nazwa grzyba to „maczużnik”. „Polski rodzaj „maczużnik” to Cordycept – do którego w przeszłości zaliczano też wspomnianego w tweecie O. ditmarii. W wyniku badań molekularnych wyodrębniono nową rodzinę i w jej obrębie nowy rodzaj – Ophiocordyceps” – poinformował administrator profilu.

Osoba prowadząca profil Lasów Państwowych poinformowała również, że grzyba można spotkać w polskich lasach. Trzeba mieć jednak dobre oko i sporo szczęścia. „To stosunkowo rzadki grzyb, niewielki, nie występujący na konkretnym podłożu jak grzyby mikoryzowe, saptotroficzne czy pasożytnicze związane z roślinami – a gdzie osa usiądzie ciężko przewidzieć” – czytamy.

Kojarzycie grzyba, który zamienia mrówki w "#zombie"?😉W Polsce spotkamy jego nie mniej ciekawego kuzyna😲#Ophiocordyceps ditmarii pasożytuje na błonkówkach – infekuje, rozwija się w ciele ofiary, a po jej śmierci wyrasta (np. z głowy) by uwolnić zarodniki😱#NadleśnictwoBaligród pic.twitter.com/qDzSaDsziY — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) September 22, 2020

