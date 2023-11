Dorota Szelągowska, dziennikarka, osobowość telewizyjna i projektantka wnętrz, zabrała głos wobec plotek pojawiających się w przestrzeni publicznej. Chodzi o jej rzekome więzi rodzinne z Jerzym Urbanem, znanym propagandystą z czasów PRL.

Dorota Szelągowska to postać znana widzom. Od lat prowadzi bowiem na kanałach należących do grupy TVN programy dotyczące projektowania wnętrz. Cieszą się one sporą popularnością wśród Polaków.

Niedawno Szelągowska, prywatnie córka pisarki Katarzyny Grocholi, zabrała głos na temat pojawiających się w przestrzeni publicznej plotek oraz sugestii. Zgodnie z nimi dziadkiem gwiazdy TVN miałby być… Jerzy Urban.

– Czytam w komentarzach, że jestem tu, gdzie jestem, bo moim dziadkiem był Jerzy Urban – powiedziała Szelągowska w rozmowie z serwisem internetowym pudelek.pl.

Dorota Szelągowska przerywa milczenie ws. Jerzego Urbana

Szelągowska zaprzeczyła jakoby Urban był jej dziadkiem, choć przyznała, że faktycznie był on w przeszłości związany z jej „cioteczną babką”. Para rozwiodła się jednak zanim Szelągowska przyszła na świat.

– Nie załapałam się, nic od niego nie dostałam ani niczego mi nigdy nie załatwił – powiedziała bez ogródek Dorota Szelągowska ucinając tym samym pojawiające się w sieci spekulacje.

Dorota Szelągowska urodziła się 26 września 1980 roku. Obecnie gwiazda telewizji TVN ma 43 lata.

