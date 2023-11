Serwis o2.pl przeprowadził rozmowy z księżmi dotyczące wizyty duszpasterskiej. Jednego z nich zapytano o kwestię dotyczącą datków „do koperty”.

Już niebawem rozpocznie się wizyta duszpasterska u Polaków. Księża będą więc odwiedzać mieszkania swoich parafian, rozmawiać z nimi, modlić się oraz błogosławić domostwa. Serwis o2.pl przeprowadził rozmowy z duchownymi, którzy biorą udział w tym obrzędzie.

Jednego z księży, Bogdana Bartłoda, proboszcza Archikatedry św. Jana w Warszawie, zapytano m.in. o kwestię datków przekazywanych księżom podczas wizyty duszpasterskiej w tzw. „kopercie”. Wierni zwykle umieszczają w niej daną kwotę i przekazują na cele parafii.

Ks. Bartłod został zapytany o to, jaka jego zdaniem powinna być wysokość takiego datku. Jego odpowiedź w tej sprawie była jednoznaczna.

Ile dać do koperty podczas wizyty duszpasterskiej?

– Nie ma czegoś takiego jak „cennik”. Jeżeli ktoś ma ochotę, składa ofiarę. Nie składa? Nie ma najmniejszego problemu – powiedział proboszcz Archikatedry św. Jana w Warszawie.

– Niekiedy ktoś na klatce szuka księdza, bo nie wziął koperty. To nie jest najważniejsza sprawa! Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to fajnie, ale nie jest to istotne – dodał duchowny.

Ks. Bartłod podkreślił, że jego zdaniem najważniejsza jest modlitwa oraz rozmowa z parafianami, którą odbywa się przy okazji wizyty duszpasterskiej w ich gospodarstwach domowych.

