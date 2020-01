Szymon Hołownia opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym krytycznie odniósł się do warunków, na jakich Polska zakupi myśliwce F-35. W piątek szef MON Mariusz Błaszczak podpisze umowę z amerykańskim koncernem Locheed Martin.

Błaszczak informował na Twitterze, że w piątek podpisze umowę na zakup myśliwców F-35. „Mówiłem, że będą. Już w ten piątek, w Dęblinie o godz. 15:00 podpiszę wartą 4,6 mld USD umowę na zakup 32 najnowocześniejszych myśliwców piątej generacji F-35.” – napisał. Tymczasem Szymon Hołownia zarzucił władzom, że zakupują maszyny za zbyt wysoką cenę.

„Za sztukę płacimy ponad 550 mln zł. I to bez offsetu, bez infrastruktury. W jednej z ostatnich dużych transakcji (między LM a duńskim rządem) cena za sztukę, po negocjacjach, wyniosła ok. 345 mln zł.” – napisał na Twitterze Szymon Hołownia. Kandydat na prezydenta szybko doczekał się reakcji ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej.

„Prosimy nie wprowadzać w błąd. 4,6 mld USD czyli wartość kontraktu obejmuje oprócz samolotów, http://m.in . szkolenia, wsparcie logistyczne i symulatory. Koszt jednego samolotu to ok. 87 mln USD. Podobną cenę płacą wszystkie państwa kupujące F-35 z tegorocznej serii.” – informuje MON również na Twitterze. Resort udostępnił przy okazji to, co napisał Hołownia.

Kandydat na prezydenta jednak na tym nie poprzestał. Dzisiaj Hołownia opublikował dodatkowo grafikę, która po raz kolejny zawierała informację o kosztach. Również do tego odniósł się MON. „Znowu powiela Pan #FakeNews i wykazuje się brakiem elementarnej wiedzy nt. zakupów sprzętu wojskowego. 4,6 mld USD to kwota, którą płacimy za samoloty, szkolenia, system logistyczny i symulatory. Kwota za samolot jest taka sama dla państw, które kupują F-35 z tej samej serii.” – czytamy.

