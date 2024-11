Podczas spotkania z mieszkańcami w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim Szymon Hołownia zdecydował się oficjalnie ogłosić swoją decyzję. Wicemarszałek Sejmu potwierdził, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Powiedział, że chce być „kandydatem niezależnym”.

„W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Zdecydowałem się kandydować i zdecydowałem się powiedzieć wam o tym tutaj – w Jędrzejowie” – ogłosił oficjalnie Hołownia.

„Chcę być kandydatem niezależnym i niezależnym prezydentem” – zapowiedział.

Wyjaśnił, co miał na myśli. „Powie ktoś, no dobrze, no ale jak niezależnym, skoro masz człowieku partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie. Tak, stworzyłem wspaniały ruch, Polskę 2050 (…). Ale jestem i będę niezależny, bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem i będzie mi mówił, co mam robić” – stwierdził Hołownia.

„Nie będę miał żadnego przewodniczącego, który zadzwoni do mnie i powie: jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię, w związku z powyższym rób to i to. To jest niezależność. Móc słuchać siebie, swoich własnych przekonań, ale też móc w związku z tym w wolny sposób wyjść i powiedzieć, chcę słuchać ludzi” – przekonywał Hołownia.

Źr. RMF FM