Ja mam wrażenie, jeżeli mogę być szczery, że ktoś tutaj jednak nie do końca pracę polityczną nie z poszczególnymi posłami PSL-u – powiedział Szymon Hołownia w TVP Info. Marszałek Sejmu odniósł się do kwestii wprowadzenia związków partnerskich i dekryminalizacji aborcji w Polsce.

Legalizacja związków partnerskich była jednym z głównych postulatów, z którymi do wyborów szła Lewica i KO. Do tej pory nie udało się jednak uchwalić ustawy w tym zakresie. Premier Donald Tusk podkreśla jednak, że jest to nadal jeden z priorytetów.

Z informacji płynących z rządu wynika, że możemy się spodziewać już w najbliższych miesiącach. Ostatnio do sprawy odniósł się na antenie marszałek Szymon Hołownia. – Spodziewam się na jesieni tego projektu w Sejmie, nie wiem, czy we wrześniu, czy w październiku, ale na jesieni powinien w Sejmie być – oświadczył.

Hołownia poruszył także kwestię dekryminalizacji aborcji. Ostatni projekt upadł zaledwie kilkoma głosami. Zdaniem marszałka Sejmu możemy spodziewać się procedowania tej kwestii także w niedalekiej przyszłości.

Hołownia o ustawie o aborcji

– Jeżeli będzie złożony ponownie projekt depenalizacyjny, poprawiony […] ja uważam, że on miał jedną wadę, jeden błąd, który też zauważyłem w momencie, w którym zacząłem rozmawiać, sam konsultując się nad tym, jak głosować, ale nie jest to błąd skomplikowany do poprawienia i my, uchwaliwszy tę ustawę, mogliśmy to zrobić w Senacie – zauważył.

– Ja mam wrażenie, jeżeli mogę być szczery, że ktoś tutaj jednak nie do końca pracę polityczną nie z poszczególnymi posłami PSL-u, ale z PSL-em jako stronnictwem nie wykonał albo niedostatecznie wykonał – oświadczył.

– To pierwsze podejście skończyło się niepowodzeniem, natomiast jeżeli będzie ten projekt wnoszony ponownie z tymi poprawkami, to oczywiście, że ja nie będę go blokował, mroził, znajdzie się na Sejmie – dodał.

Przeczytaj również: