Szymon Hołownia nie składa broni. Lider ruchu Polska 2050 już teraz zapowiada chęć startu w wyborach. – Potrzebujemy dużo pieniędzy, ale myślę, że tak ze cztery razy mniej niż partie polityczne – zaznaczył w rozmowie na antenie TVN24. W trakcie programu podał kwotę, którą udało się zebrać do tej pory.

Szymon Hołownia potrzebował zaledwie kilku miesięcy, aby zaistnieć na polskiej scenie politycznej. Były prezenter związany ze stacją TVN wystartował w wyborach prezydenckich i uzyskał w nich trzeci wynik, zdobywając ponad 2,5 miliona głosów.

Polska 2050 wystartuje w wyborach parlamentarnych, samorządowych i europarlamentarnych. Lider nie wyklucza stworzenia partii

Na tym jednak nie kończy się jego polityczna kariera. Hołownia założył ruch Polska 2050 i otwarcie przyznaje, że zamierza wystartować w wyborach. – Chcemy wziąć udział i w wyborach parlamentarnych, i w samorządowych, i tych później prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego. Ale jako ludzie, którzy wiedzą po co chcą iść do polityki. Stąd nasz think tank Strategie 2050 – powiedział na antenie TVN24.

Jednocześnie zaznaczył, że kiedy zajdzie taka potrzeba, utworzy partię polityczną. – Myślę, że w dzisiejszych czasach dość dużej niepewności, kiedy wyborami przedterminowymi straszymy się co chwilę, a proces rejestracji partii może trwać nawet i rok, trzeba będzie pomyśleć o tym szybko – tłumaczył.

Szymon Hołownia przygotowuje się do wyborów. Zebrał gigantyczną kwotę

Były kandydat na prezydenta przyznał, że tworzenie nowej formacji politycznej jest kosztownym przedsięwzięciem. Jednak tutaj może liczyć na hojnych darczyńców. Podczas rozmowy podkreślił, że obecnie ruch gromadzi środki z darowizn, ze zbiórki publicznej.

– Wczoraj żeśmy to podliczyli, że od tej pierwszej tury wyborów, (…) zebraliśmy chyba, o ile dobrze pamiętam, bo ja nawet nie mam u nas dostępu do konta, ok. 800 tys. zł. Oczywiście potrzebujemy dużo pieniędzy, ale myślę, że tak ze cztery razy mniej niż partie polityczne – podkreślił.

Dobra rozmowa z red. Grzegorzem Kajdanowiczem w @tvn24 przed chwilą, dziękuję za zaciekawienie tym, co robimy w @Pl_2050. Polityka powinna być szlachetną sztuką rozwiązywania ludzkich problemów, a nie kojarzyć się z bagnem. Dlatego robimy to, co robimy. Do zobaczenia jutro! — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 28, 2020

Źródło: TVN24