Zachowanie Franciszka Sterczewskiego na polsko-białoruskiej granicy wywołało niemałe kontrowersje. Głos w sprawie postanowił zabrać również Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 pochwalił posła Koalicji Obywatelskiej i stwierdził, że jest dumny, iż go zna.

Franciszek Sterczewski we wtorek próbował biegiem ominąć kordon, który broni polsko-białoruskiej granicy. Poseł Koalicji Obywatelskiej tłumaczył, że nie chciał przedostać się na stronę białoruską, a jedynie z daleka przekazać grupie kilkudziesięciu migrantów żywność oraz leki. Nie brakuje jednak krytycznych komentarzy pod adresem posła, wiele osób twierdzi, że jego zachowanie było nieodpowiedzialne.

Całą sprawę postanowił skomentować Szymon Hołownia, który negatywnie odniósł się do osób krytykujących postawę posła Koalicji Obywatelskiej. „Z kogo wy się śmiejecie? Z Franka Sterczewskiego, który wczoraj próbował zrobić ludzką rzecz i dostarczyć tym ludziom jedzenie, picie, lekarstwa? Zachować się tak, jak powinien zachować się każdy człowiek, a na co dzisiaj Rzeczpospolitej nie stać? Z niego się śmiejecie?” – pytał.

Lider Polski 2050 stwierdził, że dzisiaj to Irakijczycy i Afgańczycy są w potrzebie, ale jutro w podobnej sytuacji może znaleźć się każdy z nas. „Człowiek to jest człowiek i człowiekowi należy się jego podstawowe prawo. I żadne państwo nie ma prawa odbierać człowiekowi podstawowych praw, które człowiekowi się należą” – powiedział.

Hołownia zwrócił się również bezpośrednio do Sterczewskiego. „Jak słucham tych wszystkich, którzy pomstują dziś na Franka Sterczewskiego, to proponuję im, żeby się przejrzeli w lustrze. Franek, jestem dumny, że cię znam i bardzo dobrze zrobiłeś. Każdy porządny człowiek na twoim miejscu powinien zrobić dokładnie to samo” – stwierdził.

Jak słucham tych wszystkich, którzy pomstują dziś na Franka Sterczewskiego, to proponuję im, żeby się przejrzeli w lustrze. @f_sterczewski, jestem dumny, że Cię znam. Bardzo dobrze zrobiłeś. pic.twitter.com/68mvPfbMZI — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 25, 2021

Żr.: Twitter/Szymon Hołownia