Rozpoczyna się sezon weselny. To oznacza, że część z nas zapewne zostanie zaproszona przez państwa młodych na takie wydarzenie. To oczywiście wielka nobilitacja i wspaniała okazja do spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych, ale i wydatek finansowy.

Wiadomo bowiem, że państwo młodzi wykosztowali się organizując przyjęcie. Przyjęło się, że goście, wkładając do koperty określoną kwotę pieniędzy, rekompensują wydatek związany ze zorganizowaniem wesele.

Wielu z nas zadaje sobie więc pytanie – ile dać do koperty na wesele? To zależy oczywiście od wielu czynników. Przede wszystkim od miejsca, w którym odbywa się dane wydarzenie.

Ile dać do kopert na wesele? Oto kwoty na 2024 rok

Szacując to, ile zamierzamy przeznaczyć na tzw. „kopertę” powinniśmy przeanalizować to, ile państwo młodzi wydali za tzw. „talerzyk”. Jeżeli przyjęcie organizowane jest w lokalu wówczas kwota waha się w przedziale od 250 do 400 złotych za osobę. Jeżeli jest to np. sala gimnastyczna czy np. remiza, a i takich przyjęć nie brakuje, szacowany koszt wynosi mniej, czyli od 200 do 250 złotych. Istotne jest również to czy odbywają się poprawiny i czy zaproszono na nie również nas.

Jeżeli jesteśmy zwykłymi gośćmi wówczas, idąc na wesele razem z partnerem, powinniśmy dać do koperty kwotę w przedziale od 700 do 800 złotych. Jeżeli nie mamy takiej możliwości możemy rzecz jasna dać mniej lub – o ile życzą sobie tego państwo młodzi – kupić jakiś prezent.

Co w sytuacji gdy nie jesteśmy małżeństwem ani nawet narzeczeństwem? Jak wówczas rozłożyć koszty wesela? To już zależy od naszych uzgodnień, ale najczęściej pary po prostu dzielą się kosztami po pół. Oczywiście inne stawki obowiązują np. w przypadku rodziców, dziadków, chrzestnych czy rodzeństwa. Tutaj kwoty są wyższe i najczęściej wynoszą ponad 1000 złotych.

