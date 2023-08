Wakacje to nie tylko czas urlopów, ale i wesel. Ile dać do koperty będąc zaproszonym gościem? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć redaktorzy „Super Expressu”.

Podczas wakacji wielu z nas bawi się na weselach swoich znajomych lub rodziny. Zwyczajem podczas tego typu uroczystości jest przekazywanie koperty z pieniędzmi, które trafiają do państwa młodych.

Co roku wszyscy zastanawiają się, jaką kwotę włożyć do koperty, by nie było to nietaktem? Dziś to pytanie jest jeszcze bardziej zasadne, ponieważ wszystko wokół drożeje. Odpowiedzieć na nie postanowili redaktorzy „Super Expressu”.

Przygotowali oni swoisty poradnik dotyczący sum pieniężnych, które – w zależności od stopnia pokrewieństwa – powinniśmy przekazać państwu młodym podczas wesela.

Ile dać do koperty na wesele?

– Sporo chrzestnych wkłada około 1000 zł. Dalsza rodzina – dziadkowie, rodzeństwo – powinni do koperty włożyć co najmniej 700-800zł zł – pisze „Super Express” na swojej stronie internetowej.

Co z pozostałymi gośćmi? Wujkowie, ciocie, kuzyni oraz inni krewni powinni włożyć do koperty kwotę w wysokości ok. 600-700 zł. Taka suma w ich przypadku powinna być wystarczająca i nie będzie traktowana jako nietakt.

– Ile na wesele, w przypadku przyjaciół i znajomych niespokrewnionych z parą młodą? Koperta z 600-złotową wkładką nie powinna być nietaktem – podaje „Super Express”, którego redaktorzy podkreślają, że obecnie państwo młodzi za tzw. „talerzyk”, w przypadku jednodniowego wesela, płacą mniej więcej 250-300 zł, czyli naprawdę sporo.

