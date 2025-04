Ile dać na wesele? Ile włożyć do koperty? To pytanie zadaje sobie wielu z nas. Z racji, że sezon ślubów niebawem się zaczyna warto zerknąć, jakie stawki obowiązują w 2025 roku.

Wielu Polaków zastanawia się ile dać na wesele, gdy jest się zaproszonym gościem. To oczywiście zależne od stopnia naszego spokrewnienia z młodą parą. Każdy przypadek jest inny i – choć to może nieco złe słowo – obowiązuje inna „stawka”.

Przyjmuje się, że w 2025 roku, aby pokryć koszty organizacji wesele młodych, najbliższa rodzina powinna włożyć do koperty 1000 złotych lub – jeżeli to rzecz jasna możliwe – nawet więcej. Dalsza rodzina czy bliscy przyjaciele powinni z kolei zdecydować się na „prezent” w wysokości od 500 do 800 złotych.

Ile dać na wesele powinni za to dalsi znajomi czy współpracownicy? W tym przypadku mówi się o kwotach oscylujących w granicach od 300 do 500 złotych. Warto pamiętać, że ceny organizacji wesela poszły mocno w górę i dziś mówi się, iż młoda para płaci za jednego gościa w przedziale od 500 do 800 złotych.

Cena talerzyka różni się oczywiście w zależności od wybranego menu, a także lokalizacji w jakiej odbywa się przyjęcie weselne. Istotny jest także standard lokalu. Kwoty mogą być więc różne, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach organizacja wesela wiąże się z wysokimi kosztami.

