Belgijski rząd właśnie podjął decyzję. Tamtejsze władze przekażą Ukrainie gigantyczną kwotę pieniędzy.

Belgia przygotowała nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. W jego ramach Ukraina otrzyma środki w wysokości miliarda euro. Wsparcie w tej wysokości obejmuje cały 2025 rok. Decyzję ogłosił premier Belgii Bart De Wever podczas swojej wizyty w Kijowie.

– Jest tu nasz minister spraw zagranicznych Maxime Prevot, a także nasz minister obrony, który z dumą ogłosił nową decyzję w sprawie miliardowego pakietu pomocowego na 2025 rok – powiedział De Wever.

Głos zabrał też Wołodymyr Zełenski, który przyznał, że Ukraina podpisała już trzy umowy z belgijskimi firmami zbrojeniowymi. – Dziś przedstawiciele dziesięciu belgijskich firm zbrojeniowych są w Ukrainie z premierem Bartem De Weverem. Rozmawialiśmy o wspólnej produkcji zbrojeniowej i inwestycjach w produkcję w Ukrainie – oznajmił Wołodymyr Zełenski.

Prime Minister Bart De Wever’s first visit after taking office is a visit specifically to Ukraine.



First and foremost, I am grateful to Belgium for the new defense package for Ukraine. One billion euros is a significant contribution, and it will truly help to protect lives.… pic.twitter.com/hOLC8GJhgb