Do niepokojących incydentów doszło na granicy polsko-rosyjskiej na przejściu w Grzechotkach. W krótkim odstępie czasu dwa razy taranowano samochodami szlaban i siłą przedzierano się na terytorium Polski. Straż Graniczna opublikowała nagrania z monitoringu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach otrzymali 6 września około godziny 13 prośbę od służby celno-skarbowej o zawrócenie samochodu osobowego nissan, na rosyjskich numerach rejestracyjnych. Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej, przy posterunku, na wyjeździe z Polski poinformował kierującego autem 50-latka, by zawrócił i udał się do budynku służby celno-skarbowej, ten natychmiast ruszył w stronę terytorium RP.

Niezwłocznie poinformowano patrole Straży Granicznej, które pełniły służbę w terenie oraz policjantów. Funkcjonariusze z KPP w Braniewie zatrzymali kierowcę nissana w gminie Orneta, około 40 km od przejścia. Mieszkaniec Olsztyna otrzymał dwa mandaty, jeden 500-złotowy za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, który przyjął. Drugi mandat karny w wysokości 1 000 zł dostał za wykroczenie polegające na tym, że kierujący nie zastosował się do polecenia wydanego przez funkcjonariusza SG. Mężczyzna nie zgodził się na przyjęcie drugiego mandatu, więc sprawę Straż Graniczna skieruje do sądu.

Dwa incydenty na granicy

To drugi podobny incydent na granicy w krótkim czasie. 27 sierpnia obywatel Niemiec, narodowości rosyjskiej zamiast do budynku kontroli szczegółowej celników, ruszył z dużą prędkością, przejechał po kolczatce, staranował szlaban i oddalił się w kierunku Polski.

Patrol Straży Granicznej kilometr od drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach ujawnił samochód osobowy marki BMW, na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Kierujący pojazdem schował się w pobliskich krzakach. Został zatrzymany. 41-latek był trzeźwy. W aucie funkcjonariusze Straży Granicznej nie ujawnili nielegalnych towarów. Sam kierowca tłumaczył, że nie wie, co było powodem takiego zachowania. Został ukarany mandatem w kwocie 500 zł za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Źr. Straż Graniczna